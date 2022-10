Ina inspirasyon ang anak sa negosyo

Highlights Ina, inspirasyon ang anak sa pagtatayo ng hair bow business

Ang kakulangan sa mga hair bow at head band sa merkado and nagtulak sa inang si Janelle na pasukin ang negosyo

Kasosyo ni Janelle sa negosyo ang kaibigan sa Pilipinas na siyang gumagawa ng mga hand-made hair bows

Sa kabila ng mga hamon ng pagiging ina, nakapagpasimula si Janelle Guarin ng isang hair bow business noong nakaraang taon sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic.





“I’ve realised so much things last year. Who would’ve thought we would experience a pandemic. No one knows what will happen in the future so it’s good to have something else on the side that have the potential to help you and your family earn a little bit more.”





Ayon sa kanya, naging inspirasyon niya ang kanyang anak na babae upang maitayo ang maliit na negosyo.





“I’ve always wanted to have a baby girl. Just the thought of being able to dress her up nicely wearing matching clothes and getting her to wear nice clips and hair bows made me so excited.”











