Suporta sa asawa na frontliner: 'I give up almost half of my life'

“I have enjoyed [my career] already. So when we started our family, I gave up almost half of my life to start our life together,” lahad ng dating physical therapist at 2003 Mister Philippines World na si Marco Antonio Tamayo.





Para naman sa dating OFW sa Saudi Arabia na si G. Ciria-Cruz, pamilya ang kanyang pangunahin niyang iniisip at nais na maalagaan ng todo.











Mas naging mahirap ang trabaho ng maraming mga nars at iba pang mga frontliner nang magsimula ang pandemya.

Sagad ang trabaho at madalas na overtime sa trabaho ang asawa ni Magiting Ciria-Cruz, kaya mahalaga na maalagaan niya ang kanyang mga anak.

Lahat ay gagawin ni Marco Antonio Tamayo, maging talikdan ang sariling karera, para suportahan ang asawa niyang nurse.







Former Mister Philippines World 2003 Marco Antonio Tamayo and frontliner wife, Bubbles with their two kids. Source: Supplied by Marco Tamayo





Pagiging katuwang ng isang frontliner

“As I promised to her when we started our family, I will support her all the way through in her career,” pagbabahagi ng tubong-Davao at fitness trainer na si Marco Antonio Tamayo.





Mula sa dating pagta-trabaho sa Dubai na kanyang binitawan para magsimula ng pamilya sa New Zealand hanggang sa paglipat sa Australia noong 2018, sinuportahan ng dating Pinoy pageant king ang asawa sa mga desisyon nito.





Nagta-trabaho ngayon ang asawa ni Marco na si Bubblez bilang isang Nurse Manager sa isang aged care sa Gold Coast.





“Noong lumipat kami from New Zealand to Orange, NSW, we are really planning na mag-transfer sa Queensland para mas maging malapit sa kapatid ng wife ko."





"There was a sudden opportunity for my wife in Gold Coast, so she grabbed that opportunity in the middle of the pandemic in October last year," kwento niya.





Bago pa man lumipat mula Orange patungong Gold Coast, lagi nang nagbibigay-daan si G Tamayo para sa asawa para magawa nito ang kanyang propesyon bilang isang nars.





"I was doing good in Orange, having started my work as a Personal Trainer, tumawag siya sa akin, punta kami ng Gold Coast after 3 weeks."





'Ang importante malapit ka sa pamilya mo, naasikaso mo sila.' Source: Magiting Ciria-Cruz





Pagiging padre de familia sa gitna ng pandemya

"Ang ginagawa ko bago ako bumiyahe [sa Uber at Menulog], gumigising ako ng maaga, kasi ‘yung misis ko pagod 'yan kasi lagi siyang afternoon shift tapos gabi na siya umuuwi," salaysay ni Magiting CIria-Cruz.





“Gumigising ako ng maaga, nagluluto na ako, naghahanda na ako para ‘pag gising nila naka-ready na bago pa ako bumiyahe,” anang padre de familia mula Central Coast.





Bukod sa mga gawaing bahay, tila personal driver din ang tubong-Maynila sa paghahatid-sundo sa kanyang asawa sa trabaho nito.





"Sa sobrang busy nila sa trabaho, minsan ‘pag sundo ko sa kanyang ng 10:30pm, naghihintay ako dun minsan ng 30 minutes o 1 hour. Kasi nga meron pa siyang gagawin na mga reports o minsan may mga aksidente na hindi maiiwasan kaya kailangan niyang mag-extend sa work."





Bago napunta ng Australia, pitong taon na nagtrabaho si Magz sa Middle East at umuwi ng Pilipinas at sumunod sa asawa na si Cherry Rose sa Sydney noong 2017.





“Naging housekeeper. Na-scout kami ng isang manager sa ospital sa Saudi, para maglaro at maging bahagi ng company basketball team doon,” kwento ni Ciria-Cruz.





“After noon, umuwi ako ng Pilipinas at nagtrabaho bilang isang cook sa isang kilalang hotel bago ako uli nag-Saudi at naglaro ulit ng ng basketball para sa isang kumpanya doon habang nagta-trabaho bilang isang security officer.”





Sa Sydney, iba't ibang trabaho din ang kanyang pinasok- andyan na naging kitchen hand siya, taga-luto, tagalinis at naging fulltime worker sa isang warehouse sa hilagang Sydney.





Pero nang pumutok ang pandemya naisip niyang lumipat nang trabaho at tumutok sa pag-de-deliver ng pagkain.





“Okay naman ang income parang nagfu-fulltime ka na rin [sa Uber at Menulog]. Ang importante malapit ka sa pamilya mo, naasikaso mo sila. Any time pwede kang umuwi. Hawak ko ang oras ko."





“Any time kung nag-u-Uber ako kung may ipapagawa ang asawa ko, nagagawa ko agad kasi hawak ko ang oras ko. Nababantayan ko pa ang mga bata.”





“Any time kung may ipapagawa ang asawa ko, nagagawa ko agad kasi hawak ko ang oras ko. Nababantayan ko ang mga bata.' Source: Magiting Ciria-Cruz





Pamilya ang una

Para kay Magz Ciria-Cruz, ang pinakamalaking challenge ay ang pagkakaroon ng mahabang oras na kasama o kausap niya ang kanyang asawa dahil sa madalas ay night shift ito. Pero batid niya na mahalaga ang suporta niya sa asawa.





“Sa panahon ngayon mahalaga ang pag-iintindi at pagsa-sakripisyo para sa pamilya. Kasi alam naman natin ang mga frontliner, lalo na ‘yung mga nurse, talagang sobrang busy nila, hindi lang katawan ang napapagod sa kanila kundi pati isipan nila.”





Bilang pamilya ng isang frontliner, napaka-ingat ng pamilya Ciria-Cruz pagdating sa kalusugan, “puno kami ng sanitiser at saka ang misis ko masyadong strikto pagdating sa health – liligo na ‘yun agad pagdating galing ng trabaho at bago pa man mag-pandemic, talagang lagi kaming naghuhugas ng kamay”.





Sa pagtataguyod ng pamilya sa panahon ng pandemya, mahalaga na “maging masipag, huwag mamili ng trabaho at kahit anong pagkakakitaan pwede nating pasukin dahil nga ang hirap ng buhay sa ngayon,” pagbibigay-diin ni G Ciria-Cruz.





Ganundin ang saloobin ng dating Mister Philippines World sa pagsuporta sa kanyang asawa at pag-aalaga sa kanilang mga anak.





“Hindi ko na ibinibigay ang pressure sa wife ko. Ako na mag-prepare sa mga bata sa umaga at sa pagsundo at sa mga extra-curricular activities nila."





“Hindi lang physically, emotionally pati spiritually pinagdarasal ko din ang wife ko at lahat ng frontliners na hindi sila magkakasakit.”





Marco Tamayo (in blue top) with Martial Arts maestro Rolly Tandang (left photo); Mr Tamayo with his two children. Source: Marco Antonio Tamayo





Maswerte pa rin si G Tamayo dahil nagagawa pa rin niya ang kanyang pagiging fitness and personal development trainer at martial arts instructor.





"Every Saturday and Sunday, meron akong klase for training at meron din akong online class.”





Binigyang-diin niya na mahalaga para sa sinumang magkapareha kung paano pamamahalaan ang oras ng bawat isa para sa kani-kanilang mga karera at pamilya.





“Mahirap pero kapag nagtulungan kayo ng kapareha mo at nagkaintindihan, walang imposible sa mga gusto ninyong gawin.”





