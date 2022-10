Higit na pangangailangang madaliin ang pagbabakuna kontra-COVID-19, isinusulong

Marami ang humihiling na higit pang madaliin ng pamahalaang pederal ang COVID-19 vaccine rollout.











Marami ang nagsusulong na higit pang mapabilis ang pagbabakuna sa Australia.

Tinitignan ng gobyerno ang pagkakaroon ng mga mass vaccinationa centres sa susunod na bahagi ng programa ng pagbabakuna.

Para sa maraming doktor, ang mga GP clinics pa rin ang pinaka-mainam na lugar para sa pagbabakuna kontra-COVID-19.







Kabilang sa mga ito ang Acting Premier ng Victoria na si James Merlino, na nagsabing labis na napakahalaga ng oras



at handa ang Victoria na gawin ang anumang kinakailangan upang suportahan ang Commonwealth.





"We're open to the idea of mass vaccination hubs. We want to work cooperatively with the federal government. We are willing and able to do more to deliver the Commonwealth's vaccination program and we want to do that as quickly as possible."











