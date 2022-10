Sa pananaliksik aabot sa 1.4 milyong Australians ang mamamatay dahil sa kanser

Highlights Ayon kay Diane Colman na isang lecturer ng Western Sydney University mahalaga na agad matuklasan ang sakit at mapagamot para mataas ang tsansa na mabuhay at gumaling

Lumabas din sa pag-aaral na ang kaso ng kanser sa baga at balat ay babagsak sa susunod na 25 taon

Ang pag-iwas, maaagang pagtuklas sa sakit, at pagpapagamot ay susi para makaligtas sa kanser

Pakinggan ang audio





LISTEN TO Cancer study projects 1.4 million deaths SBS Filipino 08/06/2022 03:59 Play







Advertisement

Sa bagong pag-aaral na ginagawa ng The Daffodil Centre, Cancer Council ng New South Wales at University of Sydney lumabas na ang bilang ng kaso na may kanser simula taong 2020 hanggang 2044 ay inaasahang hihigit sa 4.56 milyong katao.





At sa panahong ito tinatayang 1.4 milyong Australians ang mamamatay dahil sa kanser. Sa kabila ng bilang na ito lumalabas na ang actual rate ng kanser ay bumaba.

















Ayon kay Professor Karen Canfell mula sa University of New South Wales marami ang dapat gawin para mabawasan ang pasanin ng sakit na ito at posibleng maisalba ang daan-daang libong buhay.





"Kailangan talaga magkaroon ng prevention programs, para sa healthy lifestyles at ma-maintain ang healthy body weight at physical activity. Dapat lagyan din ng pondo para masiguro na tutukan ang pagpapagamot ng mga may kanser."











Disclaimer: Ang mga impormasyon sa panayam na ito ay gabay lamang. Para sa karagdagang payo na naaayon sa iyong problema o sitwasyon, mainam na kumonsulta sa inyong GP o doktor tungkol sa mga usaping pang-kalusugan.