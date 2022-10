Carer's Diaries: 'May pamilya din ako at nahahati ang isip ko, pero di ko pwedeng iwan si mama'

Highlights Kinailangang iwan ni Francis ang kanyang pamilya sa Pilipinas para maalagaan ang kanyang nanay sa Australia

Dumaan si Francis sa Guardianship Tribunal para makuha ang karapatan na maging tagapag-alaga ng kanyang ina

Marami mang pagsubok bilang carer, itinuturing ni Francis ang bawat umaga na isang biyaya para makasama ng matagal ang mahal nyang nanay

Hindi nagdalawang-isip ang Pinoy carer na si Francis Pormento na pansamantalang iwan ang asawa't anak at talikuran ang trabaho ng 22 taon sa Pilipinas kapalit ng pag-aalaga sa 92-taong-gulang nyang nanay sa Australia.





