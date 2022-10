Cebu Pacific nilinaw ang dahilan ng pagkansela ng kanilang Melbourne-Manila flight

Sa nakasulat na pahayag ng Cebu Pacific Air na ipinadala sa SBS Filipino nitong ika 10 ng Oktubre, unang humingi ng dispensa ang pamunuan sa mga apektadong byahero.





Anila, sa kabila ng kagustuhan nilang maituloy ang serbisyo, hindi ito natupad dahil sa pagka antala ng delivery ng kanilang aircraft.





Dismayado din umano ang pamunuan dahil ito sana ang simula ng pagbabalik ng tatlong beses sa isang linggong byahe na maghahatid sa mga pasahero ngayong kapaskuhan o holidays.





Despite our earnest efforts, we had to push back the resumption of the service due to a delay in the delivery of our aircraft. Cebu Pacific Air





We also share the disappointment of our customers with this development since we were excited to resume the thrice-weekly service leading to the holidays, and this sets back our intended international ramp-up.









Setyembre pa lang nang kontakin ng Cebu Pacific ang mga apektadong pasahero sa Victoria para umano ma-adjust o mabago ang kanilang travel plans at mapag aralan ang ibang options.





Isa dito ang pag hingi ng refund o pagconvert ng halaga ng flight sa travel fund sa pamamagitan ng kanilang website.





Sa mga direktang nagbook gamit ang website ng Cebu Pacific na nagnais na makakuha ng refund, aabutin ito ng hanggang dalawang buwan sa magiging proseso sa bangko.





Sa mga nagbook naman sa tulong ng mga travel agent o ibang booking platform, payo ng airlines na direktang makipag ugnayan sa mga ito.





Nangako din ang airlines na ipoproseso ang pagbabalik ng mga bayad sa lalong madaling panahon.





Sa mga pumili naman ng travel fund, pwedeng ipunin ang halaga sa kanilang virtual wallet.





Valid ito ng anim na buwan at maaring gamitin sa pag book ng panibagong flight na hanggang sunod na taon o one year in advance.





Maari din pumili ng ibang route o ruta sa destinasyon kung may bakante pa.





Dapat piliin ang Rebook o Reroute Flight sa kanilang website kung nais magpalipat ng byahe sa Sydney.





Pero Hindi naman sagot ng airlines ang pagbyahe ng mga pasahero patungo sa alternate airport.





Passengers may opt for a provided alternate route to their destination, based on seat availability. Travel to and from alternate airport is on passenger’s account.

Hindi naman ibinigay ng airlines ang detalye kung ilan ang bilang ng apektadong byahero.