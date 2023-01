Clean-Up Day: Daan para pasalamatan ang Australya

Sa ika-siyam na taon sa pagkilos bilang bahagi ng kaganapan, itinalaga ng Clean Up Australia at Blacktown City Council ang lugar ng Rizal Park sa Rooty Hill na siyang lugar na lilinisin ng komunidad Pilipino sa pakikipag-ugnayan ng Filipino Australian Movement for Empowerment (FAME) Inc at Knights of Rizal, at suportado ng Philippine Community Council of NSW (PCC-NSW), APO, Pangasinan Association, Pozorrubians Downunder, Engineers Association at ang Fil-Oz Community of Sydney.





"It's one way for us migrants to say 'thank you' to Australia", pahayag ni Rod Dingle, PRO ng FAME.









Source: supplied by Rod Dingle