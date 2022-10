Community leaders sa Ballarat ibinahagi ang mga isyung hinaharap ng bayan

Highlights Pangunhing problema ng mga mamamayan sa regional town ng Ballarat ang pabahay at kakulangan ng manggagawa sa mga industriya, ospital at aged care homes.

Isa sa pinaglaanan ng state budget ng Victoria ang healthcare facilities sa Ballarat

Nais ng mga community leaders na matutukan ang mga lumalaking multicultural community groups ng bayan

Isa sa malalaking samahan sa Ballarat, Victoria ang non-profit cultural organisation na Filipino Australian Association of Ballarat Incorporated (FAABI).





Sa panayam ng SBS Filipino sa mga opisyal nito na Gersen Wardlaw- Moreno at Dionesia Muaje ibinahagi nila ang malaking papel na ginagampanan ng samahan para sa mga new migrants ng Ballarat.





"Kapag wala kang family dito parang nalulungkot ka that can lead to depression. Kaya ini-encourage namin sila na sumali sa group at mga events para makakilala din ng ibang Pilipino" ayon kay Gersen.





Dahil dito, importante sa kanila ang suporta ng pamahalaan pagtataguyod ng mga proyekto para sa multicultural community at proteksyon sa vulnerable na mamamayan.





Isa pa sa mga kilalang grupo sa mga Pilipino ang Filipino Australian Sports Club of Ballarat (FASCOBI) na syang nangangasiwa sa mga palaro, liga, libangan at kasiyahan sa komunidad.





Pero ayon sa presidente nito na si Dong Rivera, isang malaking pagsubok ang pagkuha ng grants para sa mga maliliit na samahan na tulad nila.





"Nung nag-uumpisa at hindi pa kami kilala laging denied ang aming [grant] application."





"Siguro it's time na bigyan ng tuon at suporta at malamn nila na may ganitong community organizations pala"







Nais ding magtayo ng isa pang sports community group sa regional town ng Colac ang kasamahan na si Alfred David, pero aminadong hindi ito magiging madali kung walang ayudang maaasahan para sa mga pasilidad at gamit ng mga myembro.







Sa usapin naman ng pabahay, kahit malayo sa syudad, ramdam na rin ni Dong at Alfred and bigat ng gastusin at pagmahal ng bahay at lupa sa regional area.







At kahit may mga bagong panukala ang partido Labor sa polisa ng pabahay, hindi naman ito naayon sa pananaw ni Dong.







Alam na alam rin ng community leader na si Sherley Hart ang pinagdadaanan ng mga kababayan sa Ballarat. Dahil higit tatlong dekada na sa lugar, madalas syang tanungan ng mga bagong migrants para sa matutuluyan.







Pagdating naman sa trabaho, pangunahing industriya sa mga Pinoy sa Ballarat ang agrikultura, health care at manufacturing.



Sa datos ng LGA, bumagsak ng 15% ang local trainees at apprentices ng bayan sa nagdaang walong taon.







Dahil sa pandemya, natigil naman ang pagtanggap ng skilled migrants ng maraming agricultural at manufacturing company sa rehiyon. Kaya’t umaasa ang mga tulad ni Al na tutugunan ng gobyerno ang mga kakulangan ngayong bukas na ang borders ng bansa.







Sa healthcare, pasalamat ang nurses na sina Mark Maranan at Francis Antoque sa mga oportunidad sa regional areas.







Sa inilabas na state budget ng Victoria, 29million dollars ang inilaan para sa mental health facilities at mga bagong gamit sa Base hospital ng Ballarat.







May pondo man para sa mga bagong pasilidad at training, ramdam nila ang malaking kakulangan sa mga staff at nurses.







Hindi lang ospital ang dumadaing sa mga kulang na staff. Ayon kay Sherley, dapat ring suriin ang kalagayan ng mga matatanda sa aged care homes. Dahil sa dami ng pasyente at kakaunti ang aged care workers, hindi na nabibigyan ng tamang alaga ang mga matatanda.







Marami mang programa at tulong ang pamahalaan, sinasalamin ng Ballarat ang suliranin ng maraming bayan at estado sa Australia. At ngayong panahon ng bagong termino, bawat mamamayan ay nakasandal sa gobyerno baon ang tiwalang gagampanan nila ang tungkulin na iangat ang buhay ng bawat komunidad.