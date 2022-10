Community pantry sa Pilipinas, muling bumuhay sa bayanihan sa gitna ng pandemya

"Magbigay ayon sa kakayahan. Kumuha batay sa pangangailangan"





Yan ang panawagan na pumukaw sa maraming mamamayan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas.





Hindi man bago ang konsepto ng Community Pantry, pero nagkakaroon ito ng mas malalim na kabuluhan para sa mga Pilipino ngayong panahon ng pandemya. Nangingibabaw ang pagtulong at pagbibigay sa kapwa sa panahon ng pangangailangan.





Si Ana Patricia Non na nagsimula ng community pantry sa Maginhawa, nagulat sa lawak at bilis ng pagkilos ng mga komunidad para tumulong.





Ngayon, sumunod na rin sa paglalagay ng community pantry ang iba't ibang Barangay, bayan at mga syudad mula Luzon, Visayas at Mindanao.





Sari-saring gulay, canned goods, noodles, bigas at mga pagkain na madaling lutuin ang karaniwang dinadala ng mga nagdodonate. Malaking tulong ito lalo na para sa mga kababayan na nawalan ng trabaho dahil sa magkakasunod na lockdown.





Pero ikinagulat ng mga volunteers at nagmamagandang loob ang pagpapatigil sa ipinapatayong community pantry dahil sa Red-Tagging.





Sa post ni Ana Patricia Non, hindi nila maipamahagi ang mga inihandang pagkain.





Magbigat sa pakirandam ko kasi maganda po ang intentions ko noong binuo ko ang

at ilang araw na din po na napakaraming pinagsisilbihan nito at ganun din po ang tulong na dumadating. Sigurado po maraming tao po ang pipila sa amin bukas pero kailangan po muna nila maghintay sa susunod na araw bago po ito maipamahagi. Lalo na po at nagkaproblema kanina ang ibang Community Pantry sa mga kapulisan."