COVID-19 outbreak sa South Australia

Mula apat ay umakyat na sa labing pito ang nagpositibo sa virus sa South Australia.





Ayon kay Chief Health Officer, Professor Nicola Spurrier, ipinag-utos na nila na kaagarang magquarantine ang mga tao kabilang ang mga pasyente at staff ng Lyell McEwin Hospital kung saan nagpa COVID test ang nagpositibo na isang walumpung taong gulang na ginang nito lamang Sabado.





"We have identified that there were approximately 90 people, including staff and patients who were in that emergency department and out of an abundance of caution we are in the process of instructing all of those people to be in quarantine."





Sinarado na din ang Port Adelaide Hungry Jacks para isang deep cleaning, pati na rin ang Mawson Lakes Primary School and Preschool at ang Parafield Plaza Supermarket.





Highlights





17 kaso ng coronavirus sa South Australia

NT, WA, Victoria at Tasmania nagptupad ng mga border restriction

kasalukuyang isinasagawa ang masusing contact tracing sa South Australia







Nagbabala na din ang mga awtoridad na maaring ipatupad ang mga mas mahigpit na restriksyon upang mapigil ang pagkalat ng virus.





Patuloy din ang paghikayat ng gobyerno sa mga nakakaranas ng sintomas na kaagad magpatest.





Kaugnay din nito, itinayo ang mga pop-up testing clinic sa Parafield Adelaide.





