COVID Survivor: Sa huli, pagmamahal at pananalig ang sasandalan

Nasaksihan ni Jolly Tabayan kung gaano kalupit ang COVID -19





highlights





Advertisement

Bilang frontliner, inalagaan niya ang mga may COVID-19 na pasyente ngunit noong siya ang nagkasakit nag-isa siya sa kwarto

Kabilang siya sa komunidad na Focolare na siyang naghatid ng suporta sa panahon nagkasakit

Sa gitna ng mga pag-iisa habang nasa isolation napatunayan niya ang kapangyarihan ng pananalig







'Narealize ko ang importance ng family, everyday ko sila tinatawagan. At the end of the day, saan ka man lilingunin mo pa din pamilya mo at sila ang magbibigayng supoprt' Jolly Tabayan, frontliner na gumaling mula COVID19





ALSO READ / LISTEN TO















Listen to SBS Filipino 10am-11am daily