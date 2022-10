Dahil sa suporta ng Australian embassy, Philippine eagle nakabalik na sa kagubatan

Highlights Isa si Tagoyaman Fernando sa pitong mga nasagip na haribon noong nakaraang taon

Ipinangalan si Tagoyaman Fernando mula sa kanyang tagapagligtas na si Datu Tagoyaman Fernando

Pinakawalan ang haribon noong April 22 kasabay ng pagdiriwang ng Earth Day

Ang Philippine eagle o haribon ay ang pambansang ibon ng Pilipinas. Tinagurian ring pinaka-malaking specie ng agila ang haribon sa buong mundo. Sa kabila ng mga titulo nito, isa ito sa mga critically engandered animals sa buong mundo.





Noong April 22, 2021, pinakawalan ang isa sa mga nasagip na haribon Tagoyaman Fernando. Naisagawa ito mula sa tulong ng ibat ibang ahensya mula sa Pilipinas at Australia. Dumalo sa pagpapakawala ng haribon sina Australian Ambassador Steven J. Robinson, Senator Juan Miguel Zubiri, Philippine Eagle Foundation Trustee na si Mr. Francis Ledesma at Senator Juan Miguel Zubiri.





Source: Australian Embassy





Nananatiling pro-active ang mga partidong nabanggit sa pag-aalaga at pag-proprotekta sa mga haribon sa Pilipinas.





