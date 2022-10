Magkakaibang nanalong kandidato babaguhin ang mukha ng parlyamento

Presented by Shiela Joy Labrador-Cubero

By Richelle Harrison-Plesse

Sa pamamagitan ng Vietnamese community TV ipinahayag ni incoming independent M-P Dai Le ang kanyang pasasalamat sa lahat ng bumoto para mailoklok ito sa pwesto bilang ‘Member of Parliament’ sa southwestern Sydney sa Division of Fowler.





Tinalo ni Dai Le ang kandidato ng Labor na si Kristina Keneally, at ang dibisyon ng Fowler ay kilalang tahanan ng may lahing Vietnamese.





Dumarami ang mga Asian-Australians na kakatawan sa pederal na parlyamento matapos ang halalan, layunin nito na baguhin ang takbo ng parlyamento.

Ilang babaeng independent na kandidato ang tinalo ang mga kandidato mula sa naglalakihang partido, panlaban na plataporma ay umiikot sa climate action, political integrity, at gender equality.

sa kabila ng umabot na sa 16 porsyento ang Asian-Australians sa bansa base sa 2016 census, mababa pa din ang kumakatawan dito sa parlyamento.







Sabi ni Le ang pagkaloklok nito bilang MP ay sumasalamin na mayaman ang kultura ng bansa. At isang malaking karangalan na isa ito sa kakatawan sa parlyamento.





"Sa mga estasyon ng botohan, marami tao ang nagsabi sa akin na susupotahan ka namin, at nakakataba ng puso itong pakinggan. Ako ay Vietnamese at refugee at marami ang tulad ko na nandito sa bansa ."





Subalit hindi nag-iisa si Dai Le na may background na Asian-Australian na kakatawan sa parlyamento sa Canberra sa unang pagkakataon.





Kasama nito ang bagong Labor MP na si Sally Sitou na kakatawan naman sa western Sydney sa Reid, na may lahing Chinese.





Kabilang din si Sam Lim na tubong Malaysia at dating police officer at ngayon ay kakatawan sa parlyamento sa Western Australia sa Tangney sa Labor.





Sa kabila ng tinatyang nasa labing-anim na porsyento ang populasyon ng mga Asian Australian sa bansa base sa datos ng 2016 census, kulang pa din ang representasyon nito sa parlyamento.





Subalit ang pagkaka-upo ng i-ilan ngayon sa pwesto matapos ang halalan ay simula ng pagbabago, ayon kay Erin Chew na co-founder ng Asian Australian Alliance advocacy network.





" Ang magandang balita dito ngayon ay simula 2019 election hanggang ngayon ay dumoble ang bilang na kumakatawan sa parlyamento at inaasahan natin na simula pa lang ito."





Umaasa naman si MP Dai Le na ang pagsabak nila sa pulitika ngayon ay makakahikayat sa iba, na mula sa ibang lahi dito sa bansa, na subukan din ang pulitika para kakatawan at magserbisyo.





"Marami ang mula sa magkakaibang lahi at kultura ang nag-aalangan na gampanan tungkulin bilang lider dito sa bansa pero kung hindi kayo, sino ang hahawak nito. Tandaan kahit sino maaaring maging lider at kakatawan sa tulad natin dito sa Australia."





Lumabas sa kakatapos lang na eleksyon, marami ang bilang ng mga babaeng independent na kandidato ang pinalitan ang mga kandidato ng liberal at malalakas na partido.





Kagaya nila Zoe Daniel at Monique Ryan sa Melbourne, Allegra Spender, Sophie Skamps at Kylea Tink sa Sydney.





Ang mga nanalong kandidatong ito ay may plataporma na nakatuon sa climate change, integridad sa pulitika at gender equality.





Ayon kay Kylea Tink na tinalo ang kandidato ng liberal na si Trent Zimmerman para kakatawan sa North Sydney, ang kanyang pagpunta sa parlyamento ay puno ng misyon.





" Malinaw na kaya ako iniluklok sa puwesto ng mga taga-North Sydney papuntang Canberra dahil gusto nila ang mas mabilis na aksyon, may integridad sa pulitika na isusulong ang pagkapantay-pantay ang bawat isa,





para makatulong sa pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Kahit ano mang isyu First Nations o gender equality o asylum seeker pa man, masaya ako dahil ako ang magiging boses nila kasama ng pamilyang Biloela na makakauwi na sa kanilang tahanan."