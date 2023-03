Pagpapakilala ng mga tatak Pinoy na produkto sa Australya

Highlights Engineer at negosyante ipinapakilala ang mga produktong tatak Pinoy sa Australya

Nagbukas si Eilene Brazil ng kanyang botique bago tumama ang pandemya

Pumatok ang mga produktong Pinoy sa tulong ng online shopping

“I am a proud Pinoy. I believe in our products and I want the world to see that Filipino products are made of good quality.”





Ayon sa engineer at negosyanteng si Eilene Brazil naniniwala siya sa mga produktong Pinoy at ito ang nagtulak sa kanya upang magbukas ng kanyang unang boutique sa Westfield shopping centre bago pa man tumama ang pandemya.





“We opened our store in Australia just before the pandemic that’s why we were able to import products from the Philippines.”





Inamin din ni Ms Brazil na mas pumatok ang kanyang negosyo sa panahon ng pandemya.





