Isa sa limang ina nakakaranas ng perinatal anxiety and depression

Ano ang perinatal anxiety and depression?

Sinabi ng chairperson ng PANDA na si Nicki Batagol, manring makaranas ang parehong mga kababaihan at kalalakihan ng mga isyu sa kalusugan ng pag-iisip sa panahob ng perinatal (sa panahon ng pagbubuntis at pagkatapos ng taon).





Bagaman normal na maranasan ang isang antas ng pagkabalisa at ‘pagtaas at kabiguan’ kapag inaasahan ang isang sanggol, ang ilang mga tao ay nagkakaroon ng isang mas malinaw na pagkabalisa o mas mababang pakiramdam (depression) na nakakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay.





Mga sintomas

Sinabi din ni Ms Batagol na ang mga sintomas ay magkakaiba sa bawat tao ngunit narito ang ilang mga karaniwang nararanasan ng karamihan:





Panic attacks

Patuloy na pag-aalala, madalas na nakatuon sa mga takot para sa kalusugan o kabutihan ng sanggol

Pagdevelop ng obsessive o mapilit na pag-uugali

Paiba-ibang ugali o pakiramdam

Patuloy na nalulungkot, o umiiyak nang walang halatang dahilan

Kinakabahan o laging gulat

Paggamot at Suporta





Sinabi ni Ms Batagol na may mga paggamot, suporta at serbisyo na magagamit upang matulungan ang mga bagong magulang na malampasan ang karanasan.





"If you are struggling, that's okay but you’re not going to get better if you don’t seek help. Reach out and get some help. You don’t need to suffer on your own."





Kung ang mga sintomas ay tumatagal ng higit sa dalawang linggo, idinagdag niya na oras na upang humingi ng suporta.





Hinihikayat ng PANDA ang mga bagong magulang na ipaabot ang kanilang mensahe na ‘Tell Someone Who Cares' at makipag-ugnayan para sa suporta kung sila ay nangangailangan ng tulong o kung kailangan nilang maunawaan ang kanilang sitwasyon.





