Boomers bumalik na sa Australya pagkatapos ng gulo sa FIBA

Noong Lunes, ika-dalawa ng Hulyo, naging laman ng balita ang naganap na laban sa basketball sa Bulacan sa pagitan ng Pilipinas at Australia nang mauwi ito sa isang malaking palitan ng mga suntok at sari saring uri ng aggression di lamang mula sa mga manlalaro maging diumano sa mga games officials, mga tagahanga at maging mga miembro ng security. Labing tatlong mga manlalaro ang natanggal mula sa laro kasunod ng kaguluhan, syam diyan ay mula sa koponan ng Pilipinas. Pinulong kahapon ng CEO ng Basketball Australua na si Anthony Moore ang media kahapon dito sa Brisbane at sinabini labis nila ikinadismaya ang naging hantong nga laban at inaako nila ang responsibilidad sa inasal ng mga manlalarong sangkot sa gulo na sina Chris Goulding, Nathan Sobey, Daniel Kickert at Thon Maker. Ngunit sinabi din ni Ginoong Moore hindi lamang sila ang responsible sa pangyayari.





Ayon sa kanya, wala namang lubhang nasaktan sa mga manlalaro ng Boomers sa kabila ng naganap na gulo, ngunit tuon sila anila sa kapakanan ang seguridad ng kanilang koponan at maiuwi agad sila sa Australia ng ligtas sa lalong madaling panahon.





Nang tanungin kung ano klaseng parusa ang maaaring ipataw sa mga manlalarong sangkot, sinabi ni Ginoong Moore na hindi pa nya masabi sa ngayon at umaasa silang ipagbibigay alam sa kanila ng tribunal ng FIBA ang kanilang desisyon sa unamang multa at parusa nararapat.





Sa isang Twitter post ng sports journalist na si Liam Santamria, ibinahagi ng coach ng Pilipinas Gilas na si Chot Reyes na nagsimula diumano ang initan noong diumanoy ay sinipa ni Kickert ang apat sa mga manlalaro ng Gilas noong warm up pa lamang at sinisi nya ang koponan ng Australia sa pagsisimula ng aggresion at hindi dapat ikagulat na nagretaliate or gumanti ang kanyang mga manlalaro. Sa kabila nito, sinabi nyang hindi katangga tangaap ang nangyaring karahasan sa laro.





Maalalang noong mismong ika-dalawa ng Hulyo din noong nakaraang taon ay naganap naman ang laban nina Manny Pacquaio at Jeff Horn dito sa Brisbane para sa titulong Welterweight Champion. Marami ang nagpabatid ng kanilang reaksyon sa social media at sinabing ang larong boxing ay isang uri ng karasahan na nakakubli sa mga anyo ng isang paligsahan.





Sa mga salita ng Nobel Prize winner para sa medisina noong 1973 na si Konrad Lorenz, ang aggression ay isang pangunahin at likas na bahagi ng pag-uugali ng isang tao. At sa isang sanaysay na nailathala ng EDUCATIONAL RESOURCES INFORMATION CENTER sa Washington DC, sinabi ng mananaliksik na si, Ismat Abdal-Haqq na itinuturing ang isports na isang katanggap tanggap na paraan para mailabas ang aggressiong naipon sa isang tao. Ngunit ayon kay Dr. Leonard Glass, Clinical Professor of Psychiarty sa Harvard Medical School, bagamat tanggap na kaakibat ng mga palaro ang aggression, ito ay kontrolado sa loob ng mga panuntunan ng laro na tinatawag na sanctioned violence. Ang mga penalties aniya at nagsisigurong kontrolodo ang aggression. Ayon pa kay Dr. Glass, isang uri ng pagtakas sa mga katotohanan ng araw araw na buhay ang paghahanap ng aggression sa mga pisikal na paligsahan . At aniya, isang malaking hipokrasiya ang ang pagkakait nito gayung malaki ang bahagi nito sa ating pagkatao.