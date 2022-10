Fil-Aus indie film tampok sa Cinema Rehiyon 2021

Sa ika-labing tatlong taon nito, hindi lamang mga pelikula mula sa mga rehiyon ng Pilipinas ang itatampok sa Cinema Rehiyon Film Festival kundi pati mga pelikulang mula sa ibang bansa.





At sa kauna-unahang pagkakataon, tampok dito ang Filipino-Australian film na pinamagatang 'The Neon Across the Ocean'.











Advertisement

Highlights







'The Neon Across the Ocean' tampok sa Cinema Rehiyon 2021

Binuo ng direktor at manunulat na si Matthew Victor Pastor ang pelikula sa kasagsagan ng pandemya

Ang pelikula ay magtatalakay ng mga isyu na angkop sa isang post-pandemic society







Listen to SBS Filipino 10am-11am daily

Follow us on Facebook for more stories