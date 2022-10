Mga Pinoy na nag-aral sa Australia, tumutulong sa mga nasalanta ng bagyong Odette

Isa sa proyekto ng Australia Alumni Communities Philippines (AACPh) ang pagtulong sa mga nasalanta ng Bagyong Odette sa pamamagitan ng medium at long term na solusyon.





Ani Dr. Pacifico Calderon, National Convenor ng grupo, “Isang magandang bagay na siguro lahat kami na nag aral sa Australia and share about Australia education is we value the importance of collaboration and interdisciplinary team kumabaga walang isang tao o specialty na makakasagot sa isang problema.”





Listen to the podcast here:





2019 nang masimulan ang grupo at nasa proseso sila ngayon na pagsasapormal ng mga membership, misyon, layunin at iba pang nais gawing mga proyekto.

Layon nang grupo na hikayatin ang iba pang Pinoy na nag-aral sa Australia na maging miyembro at magkaroon ng kolaborasyon para makatulong sa Pilipinas.