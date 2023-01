Pagboto ng mga Filipino overseas absentee voter magsisimula sa ika-13 ng Abril

"There has been an upward trend on the registered overseas absentee voters, we now have 5,455 including Vanuatu from 3,057 Filipino voters in Australia and Vanuatu in 2016," inihayag ni Philippine Ambassador to Australia Ma. Hellen De La Vega.





Inulit ni Ambasador ng Pilipinas na kung kayo ay lilipat sa bagong tirahan agad na ipabatid sa inyong postal office o sa Philippine Embassy sa Canberra upang kung dumating ang inyong mga balota ay maipadala ang mga ito sa inyong mga bagong tirahan.