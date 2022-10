'Silog' patok sa panlasa ng mga Australyano

Highlights Silog binabalik-balikan ng mga Australyano

Layunin ng may-ari na ipakilala ang Pinoy food

Ang café ay siyang unang Pinoy café sa CBD ng Melbourne naghahanda ng mga paboritong comfort food

Binabalik- balikan ng mga Pilipino maging ng ibang lahi ang 'silog' sa isang cafè sa Melbourne na naka-pwesto sa CBD.





Ayon sa may-ari nitong si Elbert Estampador, layon nila na maipakilala sa buong Australia ang mga paboritong silog ng mga Pinoy.





"Best seller ang filipino breakfast menu tulad ng tapsilog, longsilog, bangsilog. Surprisingly, maraming ibang lahi ang nasasarapan. Kapag na try nila, bumabalik, nagugustuhan."





