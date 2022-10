Saloobin ng mga Pilipino sa Australia tungkol sa lagay ng COVID-19 sa Pilipinas

Sa Facebook page ni Anne Acepcion makikita ang mga masasayang larawan niya sa iba't-ibang lugar sa Sydney kasama ang kanyang asawa at mga batang kanilang inaalagaan, foster parent sila kung tawagin.





Makikita rin ang mga magagandang tanawin, masasarap na pagkain at komportableng mga hotel na kanilang tinuluyan.





Pag-aaalala sa mga kamag-anak na nasa Pilipinas

Pero pagbalik niya sa Townsville sa Queensland, bigla siyang nakaramdam ng kaba, hirap sa paghinga at mabigat na pakiramdam. Biglang tumulo ang kanyang luha dahil sa kabila ng masaya niyang bakasyon hindi nawaglit sa isipan niya ang sitwasyon ng kanyang pamilya sa Pilipinas. Naisip niya na sana sila ang kasama niya ngayon.





Humagulhol na tila wala ng katapusan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Sobrang namimis na niya ang kanyang pamilya, gusto niyang yakapin at mahalikan ang mga anak at mga magulang mag-aapat na taon nang hindi nakikita.





"Parang biglaan ba yung pakiramdam ko ba na hindi ko talaga maintindihan, iyak talaga ako ng iyak sa asawa ko, namimiss ko talaga ang pamilya ko lalo pagbalik mo ng holiday parang iba ba yung pakiramdam.."





"Nanghihina ako. Sige ako ng tawag ako ng tawag parang nangangamba ba ko na hindi ko maintindihan. Iniisip ko ang pamilya ko kung ano nangyayari, tapos narinig ko pa yung balita na na hindi pa tayo makauwi [sa Pilipinas] ng another two years yata, sabi ko Diyos ko naman," kwento ni Anne.





Lumalalang sitwasyon ng COVID-19 sa Pilipinas

Para kalimutan ang nararamdaman ginagawa niyang abala ang sarili araw-araw.





"Ako, linis ako ng linis, nagpapatugtog ako ng mga masasaya, tapos inaaya ako ng asawa ko na magmaneho kung saan para makalimutan ko ang lungkot."





Dahil sa lumalalang sitwasyon ng COVID-19 sa Pilipinas, natatakot nang bumalik doon ang 67 taong gulang na si Imelda Beltran, tourist ang kanyang visa pero nakailang extend na, mag dadalawang taon na siya dito at nakatira sa kanyang anak.





"Iniiwasan ko nga ang COVID na yan ang virus na yan, na kung uuwi ko ay poproblemahin pa, mag-aalala pa siya , e kung ako e narito e hindi na siya mamomroblema."





Dahil sa mga balita, labis nang naawa si Josie sa mga Pilipino, lalo mas dumadami pa ang nagkakasakit at namamatay dahil sa virus na ito.





“Ang daming nagsusuffer, namamatay, makikita mo sa facebook. Wala ng trabaho ang mga tao, nasa bahay lamang , hindi katulad naten dito sa Australia na kahit may covid ay free na rin tayo to go out.”





Kawalan ng pag-asa at pagkapit sa pananampalataya

Para naman kay Minerva Ford nakikita niyang, madami ng nawawalan ng pag-asa, kung babalik pa sa normal ang pamumuhay ng mga tao, bukod sa pandemic kabi-kabila na rin ang kalamidad na nadating may bagyo, baha, lindol, pagsabog ng mga bulkan at maging krimen sa paligid. Gayon pa man sana ay maghanap pa rin daw ang mga tao ng paraan para maging masaya sa kabila ng problema.





“Yung bang day by day may relationship ka , na araw araw ka nag-babatle, kung nakagawa ka ng mali ask God for forgiveness everyday, read the bible, kapag na feel mo na connected ka na sa kanya, you are not gonna be afraid anymore if God is with you who can be against you.”





Sa kabilang banda bagamat samut-saring hindi magandang balita ang lumalabas araw araw sa Pilipinas, naniniwala pa rin ang Filipino Australian na si mang Andoy Mangubat na mapagtatagumapayan ng administrasyong Duterte ang pandemic na ito. Basta sana daw manahimik na muna ng kaunti ang mga kritiko nito bagkus ay tumulong na lamang.





“Tama naman ang programa ni Duterte madami lamang masasabi ang mga tao. Ibig sabihin ay nilook after naman ng gobyerno ang mg tao ang mga tao lamang minsan pulitika ang iba mapagsamantala, kahit hindi covid sasabihin covid.”





Hindi maikakaila na , mapalad pa rin ang mga Pilipino sa Australia dahil, maayos para rin kung ikukumpara sa iba ang health system dito. Kaya maraming mga Pilipino ang patuloy na nagsisikap na mag trabaho at kumita ng malaki.





Bakit? Para matulungan ang mga pamilyang naiwan sa Pilipinas. Alam nilang mahirap ang sitwasyon doon,dahil malayo man ay nasa Pilipinas pa rin ang puso at isipan, at umaasang isang araw magkakasamang muli ang mga pamilyang pinaglayo ng pandemya.











