Mga Pinoy na nawalan ng trabaho dahil sa pandemic, idinaan sa diskarte ang kabuhayan

Ilang mga Pilipino sa Perth ang pinagkakitaan ang kanilang talento at iniaalok ang kaniya kaniyang produkto sa social media.











Si Sheena Uychocde ay isa lang sa mga Pilipinong itinatampok ang mga gawang customised shirt na swak pang regalo.





Marami sa mga Pinoy na may negosyo ang nagbebenta ng mga home baked goods tulad ng cake at tinapay.





Mayroon din naman food delivery ng mga ulam ang alok na sya naman swak sa panlasang Pilipino.





Ang ilan naman ay iniaalok ang kakayanan sa pagmamasahe, pag babantay sa bata o baby sitting at pagiging cleaner.











Mga madiskarteng Pinoy sa Western Australia Source: Hazel Salas





Naging positibo naman ang relasyon at suporta ng mga kababayan sa mga pilipinong nagnenegosyo kahit sa kanilang maliit na paraan.





Isang patunay lamang ito na ang Pinoy, kahit saan man dako ng mundo mapadpad, tunay na madiskarte at masipag.











