Unang Katutubong Babae, na-atasang maging Komisyoner ng Social Justice

Si June Oscar ay siya ding naging unang katutubong babae na makakuha ng posisyon sa Australian Human Rights Commission. .
Published 14 February 2017 at 11:22am, updated 14 February 2017 at 6:05pm
By Abbie O'Brien
Source: SBS
Available in other languages
Pinangalanan ng pamahalaan pederal si June Oscar bilang ang susunod na komisyoner ng Aboriginal at Torres Strait Islander Social Justice. Larawan: Si June Oscar (AAP)
Published 14 February 2017 at 11:22am, updated 14 February 2017 at 6:05pm
By Abbie O'Brien
Source: SBS
Available in other languages
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