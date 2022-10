Dating Pinay beauty queen nanatiling positibo sa gitna ng lockdown sa Melbourne

Highlights Pinipili ng dating Pinay beauty queen na maging masaya at positibo sa kabila ng mahigpit na lockdown

Ipinagpapatuloy ni Chanel Thomas ang pag-aaral at pakikipag-ugnay sa komunidad sa kabila ng mga restriksyon

Ang lockdown ay isang oportunidad para kay Bb Thomas na makapag-isip kung ano ang mga bagay na tunay na may halaga sa kanyang buhay

Nagwagi bilang Miss Supranational Philippines 2017 si Chanel Olive Thomas sa Binibining Pilipinas 2017 pageant at kumatawan sa Pilipinas sa international pageant.





Isang taon makalipas ang pagsungkit ng korona ay nanirahan ng simple sa Melbourne ang Fil-Aussie beauty queen upang tuparin ang kanyang life goals.





Sa kabila ng mga hamon na dulot ng lockdown, hikayat ni Ms Thomas sa kapwa na manatiling positibo.





Advertisement

"It's okay not to feel okay and to have those days when you’re not feeling great. It’s important to acknowledge it. It's important to have those moments of rest but pick yourself up and keep moving forward."





Makinig sa SBS Filipino 10 -11 ng umaga araw-araw

I-Like at Follow sa Facebook