Pagpapanatili ng tradisyon ng mga Igorot sa Australya

Ang Cordillera ay tahanan ng maraming etnikong tribo na naninirahan sa Cordillera.





Maraming mga tribo ang nakatira sa rehiyon ng Cordillera at sila ay karaniwang tinutukoy bilang mga Igorot o sa wikang Ingles 'mountaineer'.





Nahahati din ang mga Igorot sa iba't-ibang mga grupo ng etnikong lingwistika: sila ang Bontoc, Ibaloy, Ikalahans, Ifugaos, Isnegs, Kalingas and Kankanaey.





Sa pamamagitan ng Philippine Cordilleran NSW ay napapanatili ng mga taga Cordillera ang kanilang mga mayamang tradisyon kahit na sila na ay naninirahan sa Australya.





Sa pagbukas ng katatapos lamang na Philippine Pasko Festival sa Sydney nitong ika-9 Nobyembre ay nagpamalas ang grupo ng isang sayaw ng mga Igorot.





Philippine Cordilleran NSW showcases the Igorot dance at the Philippine Christmas Festival. Source: SBS Filipino





Mahalaga para sa miyembro ng Philcor na sina Gloria Malano at Alice Tayaban na ma-ipasa nila ang mga tradisyon ng kanilang tribo sa mga susunod na henerasyon .





"It is important to pass our tradition to our children that is why we have this organisation.











