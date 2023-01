Guilty o hindi: Mga magulang pinapayagan ang mahabang oras ng panonood ng mga anak

Although Mariecris Saguin believes that physical activities and outside playtime are ideal for her four-year old daughter's development, at times she just can't help not to allow her child to watch on the iPad. Being a full-time employee while also trying to manage her own online business can be challenging for her to limit her daughter's screentime.





Bagaman naniniwala si Mariecris Saguin na ang mga pisikal na aktibidad at oras ng paglalaro sa labas ay mainam para sa pag-unlad ng kanyang apat na taong gulang na anak na babae, kung minsan wala siyang magawa kundi payagan ang kanyang anak na manood sa iPad. Ang pagiging isang full-time na empleyado habang sinusubukang pamahalaan ang kanyang sariling online na negosyo ay maaaring maging mahirap para sa kanya upang limitahan ang screentime ng kanyang anak.





Ngunit sinubukan ni Ginang Saguin at ng kanyang asawa na lumabas bilang isang pamilya lalo na tuwing araw ng Sabado at Linggo at tunay na gamitin ang pagkakataong ito para sa kalidad na oras kasama ng kanilang anak.





The Saguin family enjoy their day-out (Supplied) Source: Supplied





Pinayuhan ng World Health Organization kamakailan ang mga magulang na ang mg abata na wala pang dalawang taong gulang ay hindi dapat na gumugol ng oras nang walang pasubali sapanonood ng mga electronic screen; ang mga batang dalawa hanggang apat na taong gulang ay dapat na hindi tataas sa isang oras bawat araw ang panonood ng mga programa o paglalaro ng mga computer game.





