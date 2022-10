Triathlon event sa Sydney, ipinakita ang pagbabayanihan ng mga Pilipino sa Australia

Itinataas ng pamunuan ng nabangit na grupo ang lahi at bandilang Pilipino dito sa Australia.





"Itong palarong ito lang ang nag-iisang palaro sa buong Australia na hosted at being run by pure Filipinos. We can be proud of what we are doing," pahayag ni Joey Guerrero, pangulo ng Filoz Triathlon Club.





Mahirap na maituturing ang sport na triathlon - pinagsasama-sama nito ang pagtakbo, pagbibisikleta at paglalangoy.

Layunin ng Filoz Triathlon Club na magbigay ng inspirasyon sa mas maraming tao na sumali sa triathlon.

Sa pamamagitan ng triathlon, hangad ng grupo na maengganyo ang mga Pinoy sa Australaia sa pagsali sa ganitong klaseng sport.













Sa bawat taon na ginaganap ang "Happy Triathlon" sa Penrith, NSW, nadaragdagan ang bilang ng mga lumalahok sa karera.





"Noong unang triathlon event namin, karamihan ay mga Filipino. Noong pangalawang triathlon event, nag-50-50 na (mga Filipino at mga Australians)," lahad ni G Guerrero.





The 'swim-bike-run" event aims to aspire and inspire and help others get into a healthy lifestyle. Source: Filoz Triathlon Club





"You will be surprised this Sunday (24 January), ang sasali sa event natin ay karamihan mga Australian na."





"Na-capture natin 'yung heart and trust ng mga Australians."





"Isa pong karangalan sa ating mga Pilipino na ipakita natin din sa ating mga kababayan dito sa Australia as well as to Australians, that the Filipinos can deliver a world-class event.





Participants to 2020's Kids Duathlon. Source: Filoz Triathlon Club





Nasa 150 ang inaasahan na lalahok sa "swim-bike-run" event ng Club sa taong ito.





Kabilang sa mga event nitong Linggo ang Individual and Team Time Trial, 8km Fun Run na bukas para sa lahat ng edad.





Magkakaroon din ng 4km Costume Run at Kids Duathlon para sa mga bata.





Joey Guerero (front) takes a groufie with the event participants. Source: Filoz Triathlon Club





Ang Filoz Triathlon Club ay miyembro ng Triathlon Australia at Triathlon NSW.





