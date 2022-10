Mga eksperto sa kalusugan may babala sa peligrong dala ng 'new year, new me' diet at weight stigma

Highlights Ayon kay Dr. Fiona Willer isang dietitian, at lecturer ng Queensland University of Technology maraming dahilan sa kung bakit mataba, kaya hindi ito basehan sa totoong kondisyon ng kalusagan ng isang tao.

Totoong nababawas ang 5 hanggang 10 porsyento ng timbang sa pagdiet sa loob ng 6 na buwan pero lumalabas sa pag-aaral bumabalik ang timbang sa paglipas ng ilang taon.

Weight-neutral approach nagpapalakas sa Health At Every Size o HAEs Approach

Hindi na bago sa lahat ang katagang 'bagong taon, bagong buhay' naging ugali na kasi ng lahat na kapag bagong taon, ito ang panahon na nagbabalik tanaw sa mga nangyari sa nagdaang taon.





Kaya dito naglalabasan ang mga New Year’s Resolution at isa sa mga paborito o gustong makamit sa bagong taon ng marami ay ang pagbabawas ng timbang.





At sabi ni Alicia Holmquest na isang qualified dietitian sinasamantala ito ng maraming kompanya na nag-aalok ng pagbabawas ng timbang. Sa pamamagitan ng kanilang advertisement o patalastas sa lahat ng platform sa media, lalo na sa social media, para sa mas maraming kliyente.





" Pinakalayunin ng mga tao ay ang pag-improve ng kanilang pangangatawan o pagbabawas ng timbang at ang insecurities na ito ang ginawang kapital ng mga kompanya para madagdagan ang kanilang kita."





Bilang isang qualified dietitian, ginamit ni Holmquest ang kanyang kaalaman para itayo ang WIRL, na isang mental well-being App na gumagamit ng food o pagkain para mapabuti ang kondisyon ng mga kababaihan.





Sabi nito matapos ang mahabang pagdiriwang gaya ng pasko at bagong taon, ginagamit ng mga multi-bilyong dolyar na diet industry ang narararamdamang ‘guilt at shame’ ng maraming tao, para magbawas ng timbang kahit gumastos ng malaki.





"Lahat ng magandang pangako ng kompanyang ito ay base sa syentipikong pag-aaral ay maghahatid ng body dissatisfaction at disorder eating behaviour, kasi tinuturuan nila tayo na magbawas ng pagkain at pinangalanan nila ang pagkain na tama at masama."





Saad naman ni Dr Fiona Willer na isang Advanced Accredited Practicing Dietitian at lecturer ng Queensland University of Technology.





Maraming dahilan kung bakit mataba o payat ang isang tao, kaya hindi ito reliable na basihan, sa totoong kondisyon sa kalusugan ng isang tao.





" Mataba man o payat ang pangangatawan, marami sa kanila ang malusog at hindi, at iba ang ibig sabihin kung healthy o maganda ang kalusugan ang pag-uusapan. Pero dapat maintindihan ang kaibahan ng health at weight"





Ani ni Dr. Willer, totoong nababawas ang lima hanggang sampung porsyento ng timbang sa loob ng anim na buwan ng pagdidyeta, pero lumalabas sa ginawang pag-arral na kadalasan, bumabalik ang timbang na ito at minsan pa, mas mabigat ang nadadagdag natimbang sa loob ng dalawa hanggang limang taon.





At nagiging rason ito para makulong ang isang tao sa tinatawag na ‘cycle of dieting’, na magreresulta ng metabolic changes o pagbabago sa kondisyon ng kakayahan ng katawan ng tao na magsunog ng pagkain sa loob nito.





Dahil dagdag ni Dr. Willer, ang katawan ng isang tao ay natural na nakikitang ang pagpapababa o pagbabawas ng enerhiya at sustansya sa katawan kapag nagdiet ay banta sa kanilang survival.





" Ang totoo ayaw ng katawan natin na kulang ang enerhiya at sustansya na ibinibigay natin para magampanan natin ang pang-araw araw na gawain at proteksyonan ang ating katawan sa sakit."





Ayon naman kay Louise Adams na isang clinical psychologist at founder ng UNTRAPPED – na isang online community ng mga taong may isyu sa pagkain at timbang, dapat may gagawing pagbabago sa tinatawag na ‘weight stigma’.





"Marami ng weight-loss program ang nasubukan pero hindi ito gumagana, ang totoong problema ay ang weight stigma kung saan ang komunidad ay hindi tanggap ang mabibigat ang timbang at ito ang dapat na baguhin."





Paliwanag nito dapat wakasan na ang ideyang weight-centric, patungo sa weight-neutral approach, para tugunan at gamutin ang mga isyu na kinakaharap ng isang tao para palakasin ang tinatawag na ‘Health At Every Size’ o mas kilala ngayong HAES.





At dito sa Australia, marami ng medical, health, at fitness professionals ngayon ang gumagamit ng HAES approach .





" Ano man ang kondisyon ng kalusugan ay may weight-neutral na paraan para tugunan ito at gusto ng aming grupo na maalis ang weight-based discrimination sa health care system natin."





Dagdag ni Adams, may mga ebidensya ng lumalabas, na ang pagwakas ng stigma sa timbang ng katawan ng tao o tatak na mataba ka kaya hindi ka healthy o maganda. At bagkus, ay tumulong at tanggapin ang mga pagbabago sa lahat ng aspeto ng buhay, ay nakakatulong para mapabuti ang pisikal at mental health ng mga taong may mabigat na timbang.





" Sa HAES, recognise namin na hindi basihan ang bigat ng timbang ng tao, kung hindi paano tinatrato ang tao kung saan kakabit na ang problema sa kalusugan. At kung nagmamalasakit sa kalusugan ng isang tao , dapat bigyan ng lunas ng problema, tulungan at damayan ito sa nararanasan hindi iwanan na mag-isa."