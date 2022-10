Suporta at tulong sa mga manggagawang Pilipino sa Australya

Layon ng Tanggapan ng Philippine Overseas Labor Office na mabigyan ng oportunidad para sa trabaho at protektahan ang mga Pilipino nagtatrabaho sa Australya.





Highlights





Advertisement

Marami sa mga migrante ang naabuso ng kanilang employer

Mayroong mga payong inihahatid ang tanggapan sa panahon ng pandemya

Limitado ang oportunidad para sa trabaho sa Australya, may mga oportunidad sa sektor ng Agrikultura at rehiyonal na lugar

"Sakaling may di magandang kaganapan sa lugar trabaho o sa taga empleyo,mahalagang maitala ang lahat ng detalye upang makatulong sa paghain ng reklamo. Sa Australya mahalagang dokumentado ang lahat," Atty Felicitas Q. Bay, Philippine Overseas Labor Office sa Australya





Listen to SBS Filipino 10am-11am daily