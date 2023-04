'Hindi pa huli': Pagsisikap ng isang ina mula NSW na itaguyod ang karera habang abala sa limang anak

LISTEN TO THE PODCAST Never too late to have a career says Cecil Stewart.mp3 09:42 Play

Pinagsikapang propesyon

Tulad ng maraming mga kababaihan na nagkapamilya at nagka-anak, kinailangan ni Cecil Stewart na isakripisyo ang kanyang pangarap sana na propesyon.





Dahil sa maagang nag-asawa si Cecil at nagkaroon ng limang sunud-sunod na anak, hindi nito natapos ang kanyang kurso na Mass Communication.



Cecil Stewart (2nd from right) with husband Edgar (3rd from left) with their young children. Credit: Cecil Stewart (via Facebook) "Nagkaroon kami ng limang anak. Doon ako natutong magluto. I have to, kasi malaki ang aking pamilya," kwento ni Cecil.





Sa kabila na kinailangan niyang tutukan ang kanyang limang anak, pinilit pa rin nitong magkaroon ng sariling propesyon sa kabila ng pagiging pamilyado.





"Napasok ako sa kitchen. Doon pwede kang magtrabaho sa gabi. Si Edgar [asawa ko] ang nag-aalaga sa mga bata sa gabi habang nasa trabaho ako."





Naging kitchenhand ako hanggang sa tinuruan na rin akong maluto unti-unti hanggang sa maging chef na rin ako."





Napagtagumpayan niya ito. Mula sa pagta-trabaho sa kusina, unti-unting umangat ang posisyon ng ginang mula Wyong, New South Wales hanggang sa maging chef ito.





Pero hindi naging madali ang lahat.





"Pinakamalaking challenge, imagine nasa edad 30 na rin ako noon, tapos may lima akong anak na kailangang alagaan at nagta-trabaho pa ako ng full-time."



Like many Australian families, raising children, in Cecil and Edgar's case, five kids, while working full-time is no easy job. Credit: Cecil Stewart (via Facebook) Bukod pa doon, "nag-aral ako para naman maging qualified ako" na kailangan kapag gusto mong mag-trabaho sa Australia, ani Cecil.



Bagong kabanata

Sa kabuuan, mahigit labing-pitong taong nagtrabaho si Cecil bilang chef. At nitong taon trinabaho niya ang pagsisimula ng sariling negosyo na hindi pa rin nalalayo sa pagkain.





Nitong linggong ito lamang binuksan ni Cecil kasama ng kanyang buong pamilya ang kanilang sariling kainan, ang Cecil’s Kitchen, sa Wyong NSW.



The whole Stewart family is involved with their newly-opened food business in Wyong, NSW. Her husband, Edgar, quits his 20-year job while her son, Steven gave up a promising career as a chef. Credit: Cecil's Kitchen (on Facebook) Katuwang ni Cecil ang kanyang asawa na si Edgar sa pagsisimula ng kanilang Negosyo at katuwang din ang kanilang ikalawang anak na si Steven na sumunod sa yapak ng kanyang ina sa pagiging chef.





Bagaman hindi naging madali ang kanilang pagdedesisyon na pasukin ang pagnenegosyo, panahon na anang asawa ni Cecil na si Edgar na bigyan ng oras ang kanilang pamilya at mga sarili.





"It's a new chapter of our life. We are not getting any younger. We also want to spend more time together with the family and as a couple too," ayon sa asawang si Edgar.



Abutin ang pangarap

Malaking pasalamat ni Gng Stewart sa suporta ng kanyang asawa at ng kanyang limang anak para matupad ang kanyang pangarap na sariling negosyo.





"Sinigurado namin na may sapat kaming ipon para sa anumang hamon at kakailanganin namin para sa negosyo.



The Stewarts are all involved with their new food venture. Credit: SBS Filipino/Annalyn Violata "Maswerte ako dahil lahat ng anak ko ay nagta-trabaho na rin at kusa silang tumulong para sa aming pagsisimula."





Para sa mga nangangarap na magtayo ng sariling negosyo, mapa-pagkain man o kung ano pa man, "don't give up" ang pagbibigay-diin ni Cecil.





"Kung may pangarap kayo o passion, be motivated at huwag lang plano ng plano, kailangan mag-materialise at gawin at tuparin nyo."