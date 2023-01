Cheryl Quejada-Canning: Pagpupugay sa mga Katutubong kababaihan gamit ang sining

Available in other languages

Ang abstract painter ay nakatuon sa papel ng mga kababaihan sa pagtataguyod ng pamilya bilang tagapagbigay ng buhay at ang ilaw na nagbibigay liwanag para sa mas malawak na lipunan. Tulad ng kanyang sinabi, ang kanyang mga gawa ay "sining na gawa ng babae, nakasentro sa mga kababaihan, ngunit binigyang-inspirasyon ng mga kalalakihan" (woman's art, centered on women, but inspired by men.)





Bilang lumaki sa Pilipinas, pagdating niya sa Australya, nagulat si Quejada-Canning na makita na ang mga kababaihan sa Australya ay tinitignan na mas mababa sa mga lalaki sa mga tuntunin ng pagpapalaki ng pamilya at pagganap ng mas malaking papel sa lipunan.





"Forest Woman" not only provides for her People, she lives with her environment. Woman is revered for nourishment and wisdom (Arts by Ningjada) Source: Arts by Ningjada





Bagaman nagtataguyod siya para sa mga kababaihan at pagkakapantay-pantay sa lipunan, para sa kanya ang mga kababaihan ay dapat na maghangad na maging mas mapabuti at isulong ang pagkakapantay-pantay ngunit hindi pasamain ang mga kalalakihan. "I believe in equality, I believe in feminism. We should treat each other with compassion, respect and love, not to show that we (women) are better than men."





Dahil sa may mga indibidwal na pagkakaiba, nakikita niya ang mga kalalakihan hindi bilang kumpetisyon, ngunit bilang katuwang. "I see men as not my competition, but my complement. Man and woman complement each other, " dagdag pa niya.





Paintings using oil on canvass (Arts by Ningjada) Source: Arts by Ningjada