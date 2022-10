Pagbalanse ng buhay pag-ibig at shift work

Highlights Nasa mahigit milyong mga Australayno ang shift worker

May mga hamong dala ang ganitong set-up sa mga magka-relasyon

Posible ang pagbalanse ng oras sa pag-ibig at trabaho

Sa Love down under segment ng SBS Filipino, nakapanayam ng grupo si Mary Ann.





Si Mary Ann ay isang support worker sa araw, singer sa gabi at isang maybahay. Habang ang kanyang asawang si Nathan naman ay isang healthcare worker.





Bagama't hamon ang paiba-ibang schedule nila, posible umano ang pagbalanse ng oras para sa pag-ibig at trabaho.





