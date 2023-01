Lumabas sa bagong pananaliksik na ang presyur na maging maganda ay nagdadala sa ilang mga kababaihan na sumailalim sa mga cosmetic surgery. Inamin din ng ilang babae na isa sa mga pinakamalaking dahilan ng presyur ay nagmula sa kanilang sariling paniniwala.





“Beauty should not come at the expense of your self-worth, a woman should treat herself with love, kindness and accept that she doesn't have to be 100% perfect,” sinabi ng Clinical Psychologist na si Dr Zac Elizabeth Buchanan.