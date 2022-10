Paano pamahalaan ang iyong utang sa panahon ng pandemya

Kung hindi na mapigilan ang paglobo ng iyong utang, may libre at (confidential) kompidensyal na mga serbisyo ng financial counselling na makakatulong sa pagsuri ng iyong sitwasyon at makapagbigay ng plano para makayanan ang pagbabayad ng utang.

















Panatilihin ang pakikipag-usap sa inyong pinansyal na institusyon ang pinakamahusay na paraan para mabawasan ang iyong utang.

Unahin ang pagbabayad ng mga utang na nakatali sa iyong mga assets at 'yung may pinakamataas na antas ng interes.





Nasa 850 na financial counsellor sa buong Australia ay nag-aalok ng libre, kumpidensyal at ligal na suporta at ang kanilang tulong ay nasa iba't ibang wika bukod sa Ingles.











