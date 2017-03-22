Yakap hindi droga: Pagsugpo sa adiksiyon ng love hormone

Narito ang panayam sa 'neuroscientist' na si Dr. Michael Bowen, Senior Lecturer ng School of Psychology sa University of Sydney, para ibahagi ang mahahalagang punto ng kanyang pananaliksik.
Published 22 March 2017 at 2:37pm, updated 26 January 2018 at 1:40am
By Cybelle Diones
Source: SBS
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Alamin kung bakit ang mga nagsisiyasat ay umaasang makakabuo ng maliliit na 'molecules' na umaaksyon sa 'love hormone system' (na maaaring makapagbigay ng solusyon sa adiksyon). Larawan: Karatula ng 'Hugs not Drugs' (Yakap hindi droga) (University of Sydney)
Published 22 March 2017 at 2:37pm, updated 26 January 2018 at 1:40am
By Cybelle Diones
Source: SBS
Available in other languages
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