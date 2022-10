Pag-ibig sa gitna ng cancer at pandemya

Highlights Sumailalim si Maureen Roco sa chemotherapy at radiation treatment upang labanan ang stage 3 breast cancer

Natagpuan niya ang bagong pag-ibig sa gitna ng kanyang laban sa cancer

Kinakailangan ng mga may sakit na cancer ang pagmamahal at suporta

“I was diagnosed January 2020 with stageHighl 3 breast cancer. I was shocked because I was just 33. It’s something I never thought I would ever have," ito ang sinabi ni Maureen Roco sa kanyang panayam sa SBS Filipino love down under.











