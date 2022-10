Pakikipagsapalaran sa Australya ng dating university professor

Highlights Marami sa mga Pilipino ang nakipagsapalaran sa Australia para magsimula ng panibagong buhay

Tumanggap ng kahit anong trabaho si Ginoong Santillana upang matustusan ang mga pangangailangan ng pamilya

Ayon kay Ginoong Santillana, hindi makakamtan ang magandang buhay kung walang sakripisyo

"To leave my career in the Philippines was a big decision. Coming here was totally uncertain."





Ibinahagi ng dating university professor na si Armand Santillana sa SBS Filipino love down under ang mga hirap na kanyang pinagdaanan nang lumipat ito sa Australia taong 2008 kasama ang pamilya.











