Iba't ibang lider ng gobyerno at komunidad, dumalo sa ginanap na Philippine Christmas Festival

Inorganisa ng Philippine Community Council of New South Wales o PCC-NSW ang Philippine Christmas Festival na dalawang taong nahinto dahil sa mga restriksyon.

Ginanap ang dalawang araw na event sa Tumbalong Park sa Sydney New South Wales.

Dumalo si Philippine Ambassador Ma. Hellen dela Vega, kinatawan ng NSW government na si Liberal MP for Riverstone Kevin Connolly at iba pang mga lider.

Makukulay na palamuti. Masasarap na pagkain. Masayang salo-salo.





Kaliwa’t kanang kantahan at karoling at selebrasyon kasama ang buong angkan.



Ilan lamang ito sa mga bagay na namimiss ng mga Overseas Filipino Workers sa iba’t ibang dako ng mundo, kasama na riyan ang mga Pinoy dito sa Australya.





Kilala ang Pilipinas na may pinakamahabang selebrasyon ng kapaskuhan kaya naman para pansamantalang maibsan ang pangungulila o homesickness ng mga Pinoy sa land down under, regular na inoorganisa ng Philippine Community Council of New South Wales o PCC-NSW ang Philippine Christmas Festival.



People line up on booths at the Philippine Christmas Festival in Sydney. Credit: JAMES C. PACKER Pagkatapos ng dalawang taon ay muli itong nagbabalik para itampok ang makulay at masayang tradisyon ng mga Pilipino na mas nangingibabaw tuwing panahon ng kapaskuhan.





Dinagsa ng mga Filipino-Australians ang Tumbalong Park sa Darling Harbour nitong weekend para matunghayan ang mga pagtatanghal at muling matikman ang mga pagkaing Pinoy kagaya na lamang ng puto, lechón, pansit, inihaw na manok at baboy, gulaman, mga minatamis, siopao, lugaw, at marami pang iba.



Cultural performance at the Philippine Christmas Festival in Sydney. Credit: JAMES C. PACKER Ang kakaiba o one-of-a-kind na kultura ng mga Pinoy ay binanggit ng Philippine Ambassador to Australia Ma. Hellen Dela Vega.





Sinabi niya sa kaniyang mensahe na ang Pasko ang isa sa pinakamahalagang selebrasyon na nagbubuklod sa mga Pilipino.



As we come together to celebrate, I encourage all our kababayan to further nurture people-to-people connection, and continue uplifting the Filipino profile. Philippine Ambassador to Australia Ma. Hellen Dela Vega

Philippine Ambassador to the Philippines Ma. Hellen dela Vega Credit: JAMES C. PACKER Gaya ni Ambasador Dela Vega ay pinasalamatan din ni PCC President Cesar Bartolome ang pamahalaang estado ng NSW sa kanilang suporta para sa Filipino community.





“And we say, pag ang pag-ibig ang siyang naghari, araw araw ay magiging pasko lagi may this festival bring deeper meaning behind all the fun, food, and dances," saad ni Bartolome.



PCC President Cesar Bartolome Bilang kinatawan ng state government, ipinabatid ni Liberal MP for Riverstone Kevin Connolly ang mensahe ng pagsuporta ng pamahalaan para sa mga Pilipino sa Australya.





"So on behalf of the NSW government, the premiere, it is my pleasure to pass on their good wishes and to confirm the support of NSW govt. for the preservation and sharing of culture,” pahayag ni Connolly



Liberal MP for Riverstone Kevin Connolly Credit: JAMES C. PACKER Nakisaya rin ang SBS Filipino sa pamamagitan ng iba't ibang aktibidad.



SBS Filipino Team with Philippine Tourism Department Australia and New Zealand officials. Credit: JAMES C. PACKER