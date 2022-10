Bakit pinipili ng ibang babae maging single

Highlights Mas pinipili ng ibang kababaihan na maging single at independent

Ang mga mahahabang relasyon ay nasusubok ng tinatawag na 7-year itch

Para sa ilan ang pagiging single ay nagbibigay sa kanila ng kalayaan

Para sa isang empowered woman tulad ni Mia, ang pagkakaroon ng single status sa loob ng halos dalawang taon ay hindi naging problema.





Sa panayam ng SBS Filipino love down under kay Mia, sinabi niya na ang pagiging single ay daan upang pagtuonan niya ng pansin ang sarili.





"I'm happy as I am. I’m open [to dating] but not rushing. I'm happy being single. I think it's time to focus on myself."





Advertisement













Listen to SBS Filipino 10am-11am daily

Follow us on Facebook for more stories