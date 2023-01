Unang "Filo Got Talent" sa NSW, itinatampok ang talento ng mga Pilipinong mag-aaral

Tinagurian bilang isa sa pinakamalaking paligsahan ng talent sa hanay ng mga mag-aaral na Pinoy sa estado, ang anim na finalist ay naglaban-laban para sa dalawang malalaking parangal.





Ang mag-aaral ng IT na si Katrina Lopez mula sa Macquarie University ay siyang nagwagi bilang panalo ng titulo ng 'Filo Got Talent'; habang si Lisette Isles mula sa Western Sydney University ay nag-uwi ng gawad na People’s Choice.





Pinuri ng Philippine Consul General sa Sydney Ezzedin Tago ang lahat ng mga samahan ng mag-aaral at kanilang mga miyembro at lahat ng mga kalahok para sa kaganapang ito.





"Maganda ang samahan nila, maganda ang cooperation nila. Talagang may talento ang mga Filipino. It's good to have a little bit of socialisation while at school," ani ni Tago at dagdag niya na "its really important for people to connect not just to those who are around them but also their past and realised what a great culture and tradition we all have".