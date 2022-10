Apat na kababaihan, pinarangalan bilang Australian of The Year 2021

Isang dalagang nagsusulong ng karapatan ng mga sexual assault survivors, isang Aboriginal elder na puno ng dedikasyon sa Kultura at edukasyon, isang social entrepreneur na tumutulong sa mga kababaihan na maka access ng personal hygiene products at isang migranteng ginamit ang karanasan para tumulong sa nangangailangan.





Sila ang apat na kababaihang nakatanggap ng pagkilala ngayong taon.





Inanunsyo ni Prime Minister Scott Morrison ang mga nagwagi sa ginanap na seremonya sa Canberra kahapon.





Australian of the Year





Sa unang pagkakataon naman, ginawaran ang isang Tasmanian bilang Australian of the Year.





Si Grace Tame ay hinalay ng kanyang 58-year-old mathematics teacher, noong siya ay 15 taong gulang.





Nahatulan at nakulong ang salarin.





Pero sa loob ng maraming taon, hindi makapagsalita at makapagpahayag ng saloobin si Grace dahil sa umiiral na sexual assault victim gag laws sa Tasmania





Ngayon pinarangalan si Grace para sa kanyang adbokasiya para sa mga biktima ng sexual assault, sa pagpapakita ng katapangan at pagsusulong ng pagbabago o reporma sa mga batas tungkol sa sexual violence





Iniaalay ni Bb Tame ang kanyang award da lahat ng kabataang biktima at survivor ng sexual assault.





"All survivors of child sexual abuse - this is for us. Publicly, he described his crimes as "awesome" and "enviable". Publicly, I was silenced by law. Not anymore. Well, hear me now, using my voice, amongst a growing chorus of voices that will not be silenced!"





Senior Australian of the Year





Ang Senior Australian of the Year naman ay ang 73-year-old Aboriginal activist, educator and artist na si Dr Miriam-Rose Ungunmerr Baumann. Si Dr Baumann ay mula Nauiyu, na kilala din na Daly River sa Northern Territory.





Si Dr Baumann unang Aboriginal teacher da Territory at kabilang sa National Indigenous Council ng Federal Government.





Noong 2013 itinayo nya ang Miriam Rose Foundation para maging tulay sa Aboriginal culture at mainstream Australian society.





Nanawagan si Dr Baumann sa lahat ng Australians na unawain ang Aboriginal communities





Young Australian of the year





Ang Medicine student at social entrepreneur na si Isobel Marshall mula South Australia ang nagawaran ng Young Australian of the year.





Isa si Ms Marshall sa nagtatag ng TABOO noong sya ay 18 taong gulang para tulungan ang mga kababaihan sa buong mundo na alisin ang stigma tungkol sa menstruation at pagkakaroon ng access sa mga feminine hygiene products.





Nakipagtulungan ang TABOO sa Vinnies Women’s Crisis centre, para mabigyan ng libreng pads and tampons ang mga homeless na kababaihan sa South Australia.





Ayon kay Ms Marshall, hindi immune ang Australia sa mga ganitong uri ng stigma.





Australia's Local Hero





Nagwagi naman bilang Australia's Local Hero ang 60-year-old na si Rosemary Kariuki mula New South Wales.







Umalis sa Kenya si Ms Kariuki noong 1999 para tumaas sa mapang abusong pamilya at awayan ng mga tribo



Ngayon ay tinutulungan nya ang mga migrants at mga kababaihan sa kanilang komunidad







Bilang multicultural community liaison officer Parramatta Police, si Ms Kariuki din ang umaalalay sa mga migrants na nakakaranas ng domestic violence, language barriers at financial distress sa Australia.





Katuwang ang African Women’s Group, binuo ni Bb. Kariuki ang African Women’s Dinner Dance na may higi 400 kababaihan na dumadalo kada taon





Sya rin ang naguna sa pagtatayo ng African village market .