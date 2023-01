Mga banyagang mag-aaral na naghahanap ng trabaho: Ituon ang pansin sa inyong mga layunin

Available in other languages

Available in other languages

Ituon ang pansin sa inyong mga layunin kapag sinusubukan na maghanap ng pansamantalang trabaho o anumang uri ng trabaho ay isang mahalagang isa-alang-alang ayon sa dating international student at ngayo'y may trabaho na na si Myrvee Ortega na nais niyang ibahagi sa ibang mga mag-aaral na naghahanap ng trabaho.





Habang, ang makakuha ng iyong gustong trabaho ay maaaring maging mahirap para sa mga internasyonal na estudyante tulad ni Francis Gerard Ramirez, "it's a learning process; each work provides you to gain experience to eventually be desirable for the workforce (isang proseso ito upang matuto; ang bawat trabaho ay nagbibigay ng pagkakataon na magkaroon ng karanasan upang sa huli ay maging kanais-nais para sa puwersang paggawa) ."





Francis Gerard Ramirez and Myrvee Ortega (SBS Filipino) Source: SBS Filipino





Ilang tip ang kanilang ibinahagi para sa mga kapwa international student na naghahanap ng trabaho:





1. Magkaroon ng kusa na maging maagap sa loob at labas ng iyong institusyong pang-edukasyon. Makibahagi sa komunidad.





2. Mamuhunan ng oras upang maging pamilyar sa kapaligiran sa trabaho at sa kailangang etika sa trabaho.





3. Gamitin ang anumang programa na ibinibigay ng institusyong pang-edukasyon sa mga mag-aaral upang mapahusay ang iyong kaalaman at kakayahan.





4. Humingi ng tulong at patnubay sa pamamagitan ng pagdalo sa mga workshop at networking.





5. Magboluntaryo upang makakuha ng karanasan.