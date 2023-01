Ito ay kawanggawa higit sa kagandahan: Miss & Mrs Glamour Look Australia

Available in other languages

Sa ikalawang taon nito, ang Miss Glamour Look Australia at Mrs Glamour Look of the Year Australia ay nagbibigay ng isang entablado para sa mga kakayahan ng mga kababaihan na magsalita at tumulong sa iba sa pamamagitan ng kawanggawa.





Pakinggan natin kung ano ang naghihintay para sa ilan sa mga nagwagi ngayong taon: Miss Glamour Look Australia Grand Winner Sabrina Kay Andalis, Miss Glamor Look 2nd Runner-up Kimberley Lowe; Mrs Glamour Look of the Year Australia Grand Winner & Mrs Charity Dhory Williams, 2nd Runner-up Rita Menchin at Mrs Glamour Look Classic Awardee Mellie Valdez.