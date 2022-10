Kaso ng pang-aalipin sa mga domestic helper sa Australia, tinutukan ng Fair Work Ombudsman

Highlights Nag-alok ang mag-asawang McAleer na bayaran ng $70,000 ang Pinay na kanilang inalila sa loob ng tatlong taon.

Isa pang Pinay na naging katulong sa Sydney, nabawi ang higit 3 milyong pisong kulang na sweldo sa tulong ng Fair Works Ombudsman

Mayroong kasunduan sa Department of Home Affairs ang FWO kung saan maaaring humingi ng tulong nang hindi natatakot na makansela ang kanilang visa.

Larawang suot ang maraming mamahaling bag, mamahaling lugar na pinuntahan, mamahaling damit at iban pang mga bagay yan ang makikita sa dating social media account ng Pinay na si Shiela na nakapag-asawa ng Australyanong si Joshua McAleer dito sa Sydney Australia.





Pero kahapon ibang iba ang larawang pinakita ng dalawa na animoy gustong magtago sa lahat tao. Kasama ang kanilang mga taga-suporta, dumalo sa kanilang hearing sa korte ang mag-asawang McAleer dito sa Sydney Australia.





Tikom pa ang kanilang mga bibig, nang tanungin ng mga myembro ng media matapos ang hearing pero sa loob ng korte ayon sa report ng 9 Network at 7 News nagplead guilty ang mag-asawang McAleer.





Kinumpiska na umano ni Shiela ang pasaporte nito at pinagbantaang di makauwi sa bansa sa loob ng limang taon. Dahil bawal makapagtrabaho ang isang taong meron lamang tourist visa sa Australia, kaya umano’y sa bahay mismo ng mga McAleer nanilbihan bilang katulong, taga-linis, kasama na dito ang pagbabantay ng kanilang mga anak.





At sa taong 2015, umanoy pinagtrabaho ang biktima nang mahabang oras sa kanilang Asian shop na kadalasay walang bayad. Kahit puno ng takot, 2016 naka-takas ang biktima at dun na nakahingi ng tulong para makauwi.





Pero ayon sa Crown Prosecutor Jennifer Singles halus walang pera ang biktima dahil kahit pamasahe ng taxi papuntang airport nahihirapan itong makabayad, at pati pambili ng kanyang plane ticket. Maliban sa pang-aalipin sa loob ng kanilang tahanan dito sa Sydney, ang biktima ay pinapagamit ng mga McALeer ng pekeng pangalan sa publiko, hindi libreng makagala ng mag-isa kung walang pahintulot at ang pinakamasaklap pa ay tinatakot at pinagbabantaang may mananakit sa pamilya nito sa Pilipinas kung uuwi ng walang paalam sa kanila bago nang hindi pa aabot ng limang taon.





Inaasahang sa buwan ng Hunyo, hahatulan ng korte ang mag-asawang McAleer ng posibleng sampung taong pagkakakulong at pagbayad bilang sweldo na nagkakahalaga ng pitumpong libong Australian dollar o higit 2.5 milyong piso sa biktima.





Tagumpay ng isa pang kaso ng pang-aalipin





Samantala, nitong nakaraang buwan ng Marso, pinagmumulta ng hukuman ang dating mag-asawang sila Kit Anthony Lam at Ming Wei ng halagang 37,500 Australian dollar o higit 1.3 milyong piso matapos di tama ang binabayad sa kanilang katulong o domestic helper dito sa Sydney .





Ang Pinay na katulong ay nagserbisyo sa kanyang amo mula Mayo 2016 hanggang Mayo 2017.





Ayon sa Fair Work Ombudsman Australia, kulang na sweldo, kadalasan ay wala din sa oras kung pagtrabahuin ang biktima.





Kaya inutusan ng korte na maliban sa multa, dapat ay bayaran ng dating amo ang kulang nitong bayad sa biktima bilang sweldo, dahil imbis na 105, 809 Australian dollars ang sahud sa buong taon ng biktima, binigyan lang ito ng 12,574 Australian dollar. Katumbas ng $2.33 bawat oras.





Kaya babayaran ng amo ngayon ang biktima sa halagang 93,235 Australian dollar o higit 3.3 milyong piso.





Sinabi ni Justice Nye Perram na ang mga paglabag (contraventions) na nauugnay sa kakulangan ng mga pagbabayad at ang pagtatrabaho ng "sobrang" oras ay "sadyang seryoso".





Ang hindi makatuwirang nagpapatrabaho ng mahigit sa 38 oras bawat linggo na isang paglabag sa Pambansang Pamantayan sa Pagtatrabaho ( National Employment Standards ) ng Fair Work Act





Ang FWO ay mayroong kasunduan sa Department of Home Affairs kung saan ang mga may hawak na visa ay maaaring humingi ng tulong nang hindi natatakot na makansela ang kanilang visa.