SBS sa Wikang Filipino

Kate Miller-Heidke kakatawan para sa Australya sa Eurovision

SBS sa Wikang Filipino

Kate Miller-Heidke

Singer Kate Miller-Heidke after winning the 2019 Eurovision - Australia Decides final at the Gold Coast Convention and Exhibition Centre. Source: AAP

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 11 February 2019 at 2:13pm
By Sonja Heydeman
Presented by Annalyn Violata
Source: SBS
Available in other languages

Pinili ng Australia ang sinanay na classical singer-songwriter Kate Miller-Heidke bilang kinatawan nito sa Eurovision Song Contest. Nanalo si Miller-Heidke sa kumpetisyon, na ipinalabas sa buong bansa sa pamamagitan ng SBS.

Published 11 February 2019 at 2:13pm
By Sonja Heydeman
Presented by Annalyn Violata
Source: SBS
Available in other languages
Share

Latest podcast episodes

Mga balita ngayong ika-7 ng Enero

manny huling paalam.jpg

'Huling Paalam' isa sa pinaka mahalagang obra ni Dr Jose P Rizal

Medicare and Centrelink signs in Melbourne.

Pagrepaso sa Medicare, hinihiling ng mga premier ng ilang estado ng Australia

The recent slowdown in migration and the COVID-induced glitch in fertility will lead to a lower-than-expected population of 4 per cent in a decade.

Mga balita ngayong ika-6 ng Enero