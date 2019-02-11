Kate Miller-Heidke kakatawan para sa Australya sa Eurovision

Singer Kate Miller-Heidke after winning the 2019 Eurovision - Australia Decides final at the Gold Coast Convention and Exhibition Centre. Source: AAP
Published 11 February 2019 at 2:13pm
By Sonja Heydeman
Presented by Annalyn Violata
Source: SBS
Available in other languages
Pinili ng Australia ang sinanay na classical singer-songwriter Kate Miller-Heidke bilang kinatawan nito sa Eurovision Song Contest. Nanalo si Miller-Heidke sa kumpetisyon, na ipinalabas sa buong bansa sa pamamagitan ng SBS.
Published 11 February 2019 at 2:13pm
By Sonja Heydeman
Presented by Annalyn Violata
Source: SBS
Available in other languages
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