Kita sa pagiging online influencer sapat na ba para maging fulltime na trabaho?

Highlights Iniwan ni Jeradine Blackman ang trabaho bilang Dental Nurse para maging fulltime na online content creator

May 187k na followers sa Facebook, nasa higit 7k sa Youtube , 756k sa TikTok na may 15.6 million likes! Yan ang The Blackman family.





Karaniwan sa kanilang ginagawang video ay mga eksena sa loob tahanan at mga bagay na madalas pagdiskusyunan ng mag-asawa bilang isang Australian at Pilipina. Tulad ng pagiging metikolosa sa bahay ni misis, mga reklamo sa buhay ni mister at marami pang iba na kinatutuwaan ng kanilang mga fans.





Ayon kay Jeraldine at Josh Blackman na syang bida sa mga video, bago pa man sumikat sa mga Australian, unang viewers nila ay puro mga Pinoy.





Kahit maikli at mukhang simple ang kanilang mga skits o content, ayon sa mag-asawa, hindi basta-basta ang kanilang pinagdadanan bago makagawa ng isang video.





Nariyan ang pag-iisip ng konseptong papatok sa kanilang viewers, pagshoot ng video at mahabanag panahon sa pag-eedit.





Kaya nang magsimulang dumami ang kanilang followers at kumita sa mga ipinopost nilang video, nagdesisyon syang umalis sa trabaho bilang dental nurse at ibuhos ang oras sa paggawa ng online content.





Sa ngayon, kumikita sa iba’t ibang paraan ang kanilang mga ina-upload na video. Depende sa dami ng nanonood, ads, at mga digital gift na pwedeng iconvert sa cash.





Ayon kay Dr. Earvin Cabalquinto, Lecturer sa School of Communication and Creative Arts sa Deakin University, ang kita sa paggawa ng online videos ang nagtutulak sa maraming mamamayan na maging vloggers at social media influencers. Kasama na rin dito ang kasikatan.





At dumadami naman ang followers ng mga ito kung nakaka-relate o pinagdaanan ng mga manonood ang eksena ng kanilang mga karakter.





Dahil sa pang-araw araw na karanasan ang laman ng kanilang mga video, aminado ang mag-asawa na maraming tagasubaybay ang nagnanais malaman ang mas maraming kaganap sa kanilang pamilya. Pero pinipilit pa rin ng mag-asawa na mabalanse ang ilang bagay sa kanilang pribadong buhay.





Sa ngayon, marami nang nakakakilala sa pamilya Blackman kahit saan sila magpunta dahil sa pagbibigay nila ng kasiyahan sa mga netizen. Bagay na di nila akalaing babago sa takbo ng kanilang buhay at propesyon.