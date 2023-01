Opposition Leader Bill Shorten says a proposal to cap premiums shows Labor is the only party that has a "fair dinkum"* plan to deal with cost of living pressures.





Sinabi ng Lider ng Oposisyon Bill Shorten ang panukala na maglagay ng limt sa premium ay nagpapakita lamang na ang Labor ang kaisa-isang partido na "fair dinkum" na plano na tugunan ang presyur sa gastusin sa pamumuhay.