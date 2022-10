Para sa interracial couple na ito 'Love conquers all race'

Highlights 10 taon nang mag-asawa ang Pinoy na si Cyfly Mil at Australian-Canadian na si Bonita

Hamon man sa relasyon ang kultura, patuloy naman nila itong tinatrabaho

Para sa mag-asawa, hindi isyu ang kulay ng balat pagdating sa pagibig

"Love does conquer anything and I truly do believe that if two people are meant to be together, then nothing else can even compare."





Sa pakikipanayam ng SBS Filipino sa mag-aaswang sina Cyfly Mil at Bonita, ibinahagi nila kung paano nila pinapanatiling puno ng pagmamahal ang kanilang relasyon sa kabila ng pagkakaiba ng kultura ganun man ang stigma na nakabalot sa mga interracial marriage.











