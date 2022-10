Lumilitaw na oportunidad sa pagluluto ng meryendang Pilipino

HIlig sa pagluluto na nauwi sa negosyo. Yan ang kadalasang nagiging pathway sa hanapbuhay ng maraming homecook at chef dito sa Australia.





Isa na dyan ang kwento ni Linalyn Yambao. Ang kanyang mga kakanin at lutuing meryenda ay nagbabalik sa masasayang ala-ala sa hapagkainan ng mga suki nya sa Sydney.





Kwento ni Linalyn, hindi na mawawala sa mga Pinoy ang paghahanap sa mga pagkain tulad ng kakanin at mga panghimagas.





Source: Linalyn Yambao





Sa munting kusina ng kanyang tyahin sa Nueva Ecija unang natutong magluto si Linalyn. Maagang tumatak sa kanyang isip ang trabaho na gusto nyang gawin sa hinaharap.





"Maliit pa lang ako passion ko na ang pagluluto. Nakuha ko yun sa Tita ko, ang sarap nya kasing magluto. Kaya gusto ko paglaki ko mapapasaya ko rin yung mga tao sa luto ko"





Bitbit niya ang ala-ala at lasa ng mga pagkaing kasama nya paglaki sa probinsya. Kaya naman ito rin ang gusto niyang ibahagi sa mga tumitikim ng kanyang mga lutuin.





"Yung pandesal, naririnig ko tuwing umaga iinaabangan ng nanay at tatay ko. May nagbe-bell sa madaling araw. Sa umaga naman na merienda, nag-aabang kami ng taho. Merienda naman sa hapon ay palitaw at binatog."





Siyam na taong nagtrabaho bilang cook sa Dubai si Linalyn pero nagdesisyon ang kanilang pamilya na lumipat sa Australia nang makakuha ng 457 visa ang kanyang asawa.





Tanging pagluluto ang naisip nyang paraan para kumita habang nagbabantay ng maliit na anak sa bahay.





Sa tulong ng isang Filipino shop, nakilala ang kanyang mga lutong meryenda.





"Masagana shop ang nagbigay sakin ng break. Yung friend ko na nagwowork sa kanya, sinabi nya na marunong akong magluto. Pinag-try nya ako. Dahil may mga nagsusupply sa kanya ng fresh food, nagsample ako sa kanya tapos nagustuhan naman nya."





Palitaw is a sweet flat rice cake that is eaten in the Philippines as a snack or dessert Source: Linalyn Yambao





Ibinahagi ni Linalyn ang isa sa mga meryendang pinaka mabilis gawin. Ang palitaw!





Gamit ang glutinous rice flour o giniling na malagkit, kinayod na niyog, asukal, at sesame seeds!





"Kailangan mo lang ng fresh na coconut. Pwede rin ireplace ng desiccated coconut. Ihulmamo lang na parang bola gamit ang water at glutinous rice. Magpakulo ka ng tubig at ilagay mo yung palitaw balls. 'Pag lumutang yun, palitaw na sya. Pwede mo na i-roll sa shredded coconut, sugar at sesame seeds.





Kung gusto mo naman i-upgrade ang palitaw, nilalagyan ko ng purple yam sa loob o caramel."





Ang palitaw ay galing sa salitang "litaw" o float dahil lumilitaw o lumulutang sa tubig ang glutinous rice dough o galapong kapag luto na.





Source: Linalyn Yambao





Para kay Linalyn, kahit malayo sa Pilipinas ang ating mga pagkain ay tila yumayakap sa atin sa tuwing dadalawin ng pagka-home sick. Maari din itong daan para sa hanapbuhay at pag-asenso.





Source: Supplied





Makalipas ang limang taon, makakamit na niya ang Australian Dream dahil ngayong buwan ay manunumpa ang kanilang pamilya bilang Australian citizens. Plano rin niyang magtayo ng sariling tindahan ng mga lutuin.





Tunay na walang dahilan para hindi magtagumpay sa buhay kung gagamitin sa tama ang kakayahan. Hindi man madali sa umpisa pero lilitaw din ang mga oportunidad kung magiging matiyaga at mabuti sa kapwa.





