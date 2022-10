Pamahalaan nanawagan sa mga Australyano na huwag ipagpaliban ang booster shot

Presented by Claudette Centeno-Calixto

By Tom Canetti

Highlights Siyam napung porsyento na ng bansa ang fully vaccinated, ngunit mababa pa sa singkwenta porsyento ng populasyon ang antas ng booster vaccination.

Ayon sa mga eksperto mas maasahan pa rin ang paggamit ng PCR test kaysa sa RAT.

Panawagan ng awtoridad na huwag ipagpaliban ang kanilang booster shot.

Nagbabala ang mga eksperto ng kalusugan sa pagtaas ng bilang ng mga positibong kaso ng COVID-19.





Hikayat ng Professor at infectious disease Pediatrician na si Robert Booy sa mga Australyano na kaagarang magpa-booster shot at magiging available ang pangalawang booster shot mula ika-4 ng Abril.





